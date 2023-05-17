Спикер Воздушных сил ЮрийИгнат прокомментировал заявления министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, отмечавших, что Украина рассматривает не только F-16, но и другие боевые самолеты в рамках "авиационной коалиции".
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Сейчас нужно именно F-16
Игнат подчеркнул, "не будет ничего отрицать", что "на сегодня альтернативы F-16 нет.
Однако Кулеба и Жовква все сказали правильно, поскольку рассматриваем и другие, но позже. Речь идет о F-15 и F-35. Это нужно на послевоенный период, когда Украина будет в составе НАТО.
F-16 могут изменить ситуацию на фронте
- F-16 является лучшим вариантом для Украины среди истребителей. Военное руководство нашего государства неоднократно отмечало это, поэтому партнеров призывают как можно быстрее одобрить решение.
- В Минобороны Украины сообщили, что ВСУ нуждаются в 40 – 50 истребителях F-16. Из такового количества боевых самолетов можно сделать 3 – 4 эскадрильи.
- В Пентагоне отметили, что если будет решение о передаче F-16 Украине, то на доставку понадобится 18 месяцев. Хотя признающие поставки в Украину такого типа вооружения могут изменить ситуацию на поле боя уже в ближайшее время.