Спикер Воздушных сил ЮрийИгнат прокомментировал заявления министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, отмечавших, что Украина рассматривает не только F-16, но и другие боевые самолеты в рамках "авиационной коалиции".

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Сейчас нужно именно F-16

Игнат подчеркнул, "не будет ничего отрицать", что "на сегодня альтернативы F-16 нет.

Однако Кулеба и Жовква все сказали правильно, поскольку рассматриваем и другие, но позже. Речь идет о F-15 и F-35. Это нужно на послевоенный период, когда Украина будет в составе НАТО.

F-16 могут изменить ситуацию на фронте