Украинские пилоты превзошли заявленные ожидания Пентагона. Об этом ссылаясь на оценку Военно-воздушных сил США сообщают СМИ.

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4 месяца – реалистичный срок обучения украинцев на F-16

Наши военные тренировались на симуляторе полета по авиабазе США. Потом в ВВС США пришли к выводу, что на обучение украинских пилотов управлять F-16 понадобится всего четыре месяца, что является гораздо более коротким сроком, чем неоднократно заявляли официальные лица Пентагона. В частности, речь шла о 18 месяцах.

СМИ отмечают, что документ, предоставленный рядом союзников по НАТО, летающих на этих истребителях, содержит детальную оценку, проведенную в конце февраля и начале марта на базе национальной гвардии Моррис в Тусоне штата Аризона.

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Детали тренировок наших пилотов

Один из пилотов имел опыт управления МиГ-29, другой – Су-27. В то же время оба не проходили "формальное обучение" на F-16, кроме короткого ознакомления. Их проверили на симуляторе полета. В частности, выполнили "9 симуляторных событий общей продолжительностью 11,5 часа".

Согласно оценке, написанной подполковником Джаредом П. Уайтом, украинские пилоты смогли совершить ряд "относительно технических" маневров в смоделированных условиях, таких как посадка самолета после потери двигателя из-за "возгорания".

После единственной демонстрации... оба пилота смогли успешно посадить самолет из схемы симуляции пожара (SFO). Это относительно технический навык, который необходимо постоянно практиковать на протяжении всей карьеры пилота F-16,

– говорится в документе.

Пилоты также смогли выполнить имитационные атаки на основе параметров, переданных во время полета на симуляторе.

Между тем, основной проблемой обучения инструкторы США считают то, что украинские пилоты не привыкли к электронным системам F-16, которые отображали информацию на английском. Также они указали общий языковой барьер. В то же время отметили, что два пилота значительно улучшили знание языка через две недели.

Несмотря на это, в ВВС США пришли к выводу, что "учитывая нынешний уровень навыков, продемонстрированный летчиками ВВС Украины, четыре месяца являются реалистичным сроком обучения".

Обратите внимание! Министры обороны стран-членов НАТО обсудят предоставление Украине истребителей на встрече в июне перед саммитом Североатлантического союза. Об этом сообщил генсек Йенс Столтенберг.