Українські пілоти перевершили заявлені очікування Пентагону. Про це з посиланням на оцінку Військово-повітряних сил США повідомляють ЗМІ.

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4 місяці – реалістичний термін навчання українців на F-16

Наші військові тренувалися на симуляторі польоту на авіабазі США. Опісля у ВПС США дійшли висновку, що на навчання українських пілотів керувати F-16 знадобиться лише чотири місяці, що є набагато коротшим терміном, ніж неодноразово заявляли офіційні особи Пентагону. Зокрема, йшлося аж про 18 місяців.

ЗМІ зазначають, що документ, який надали низці союзників по НАТО, що літають на цих винищувачах, містить детальну оцінку, проведену наприкінці лютого та на початку березня на базі національної гвардії Морріс у Тусоні штату Аризона.

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Деталі тренувань наших пілотів

Один з пілотів мав досвід керування МіГ-29, інший – Су-27. Водночас обидва не проходили "формального навчання" на F-16, окрім короткого ознайомлення. Їх перевірили на симуляторі польоту. Зокрема, виконали "9 симуляторних подій загальною тривалістю 11,5 години".

Згідно з оцінкою, написаною підполковником Джаредом П. Уайтом, що українські пілоти змогли здійснити ряд "відносно технічних" маневрів у змодельованих умовах, таких як посадка літака після втрати двигуна через "загоряння".

Після єдиної демонстрації... обидва пілоти змогли успішно посадити літак зі схеми симуляції пожежі (SFO). Це відносно технічна навичка, яку необхідно постійно практикувати протягом усієї кар'єри пілота F-16,

– йдеться в документі.

Також пілоти змогли виконати імітаційні атаки на основі параметрів, переданих під час польоту на симуляторі.

Тим часом основною проблемою навчання інструктори США вважають те, що українські пілоти не призвичаїлись до електронних систем F-16, які відображали інформацію англійською. Також вони вказали на загальний мовний бар'єр. Водночас відзначили, що двоє пілотів значно покращили знання мови за два тижні.

Попри це, у ВПС США дійшли висновку, що "з огляду на нинішній рівень навичок, продемонстрований льотчиками ВПС України, чотири місяці є реалістичним терміном навчання".

Зверніть увагу! Міністри оборони країн-членів НАТО обговорять надання Україні винищувачів на зустрічі в червні перед самітом Альянсу. Про це повідомив генсек Єнс Столтенберг.