Відбудеться вона в червні перед самітом Альянсу. Про це повідомив в інтерв'ю західному ЗМІ генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Варте уваги Американський F-16 чи радянський МіГ-29: чому Україні треба західні літаки

Постачання зброї розвивалося поступово

Єнс Столтенберг також пояснив, чому можливість передачі винищувачів Україні розглядатимуть лише зараз. Він підкреслив, що постачання зброї нашим захисникам розвивалося в міру того, як просувалася війна, адже спершу воїнам потрібні були не винищувачі.

Спочатку важливим було легке протитанкове озброєння. Потім з'явилися гаубиці та зенітні установки, а потім і танки,

– саказав генсек НАТО.

Деякі країни уже надали винищувачі

Також Єнс Столтенберг зазначив, що деякі держави-партнери України, а саме Польща та Словаччина, уже надали нашим військовим винищувачі для боротьби з російськими загарбниками. Мовиться, щоправда, не про сучасну бойову авіацію, а про надання радянських МіГ-29.

Натомість питання постачання сучасних західних винищувачів постійно обговорюється і з Україною, і всередині Альянсу. Відтак генеральний секретар НАТО висловив сподівання, що уже цього червня "ця тема також буде обговорюватися на зустрічі міністрів оборони країн НАТО".

Також в інтерв'ю Єнс Столтенберг зазначив, що окрім постачання сучасних винищувачів, важливе й забезпечення їхнього функціонування. Воно передбачає не лише величезну кількість боєприпасів та запчастин, а також й цілодобове технічне обслуговування.

Можливість надання Україні F-16: останні новини