Відбудеться вона в червні перед самітом Альянсу. Про це повідомив в інтерв'ю західному ЗМІ генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Варте уваги Американський F-16 чи радянський МіГ-29: чому Україні треба західні літаки
Постачання зброї розвивалося поступово
Єнс Столтенберг також пояснив, чому можливість передачі винищувачів Україні розглядатимуть лише зараз. Він підкреслив, що постачання зброї нашим захисникам розвивалося в міру того, як просувалася війна, адже спершу воїнам потрібні були не винищувачі.
Спочатку важливим було легке протитанкове озброєння. Потім з'явилися гаубиці та зенітні установки, а потім і танки,
– саказав генсек НАТО.
Деякі країни уже надали винищувачі
Також Єнс Столтенберг зазначив, що деякі держави-партнери України, а саме Польща та Словаччина, уже надали нашим військовим винищувачі для боротьби з російськими загарбниками. Мовиться, щоправда, не про сучасну бойову авіацію, а про надання радянських МіГ-29.
Натомість питання постачання сучасних західних винищувачів постійно обговорюється і з Україною, і всередині Альянсу. Відтак генеральний секретар НАТО висловив сподівання, що уже цього червня "ця тема також буде обговорюватися на зустрічі міністрів оборони країн НАТО".
Також в інтерв'ю Єнс Столтенберг зазначив, що окрім постачання сучасних винищувачів, важливе й забезпечення їхнього функціонування. Воно передбачає не лише величезну кількість боєприпасів та запчастин, а також й цілодобове технічне обслуговування.
Можливість надання Україні F-16: останні новини
- Варто зазначити, про важливість надання F-16 в Україні говорять уже не перший місяць. Цікаво, що за даними журналістів, які посилаються на представників Міністерства оборони США, уже й в Пентагоні "не проти" такої військової допомоги.
- На думку політолога Ігоря Рейтеровича, ситуація щодо надання Україні F-16 розвивається достатньо непогано. Також він зазначив, що передати таку авіацію можуть Нідерланди.
- Однак окрім самої передачі літаків вкрай важливо, щоб в України були пілоти, які зможуть ними керувати. Країни-партнери зголосилися допомогти й з цим. Так, наприклад, у Польщі та Бельгії готові сприяти підготовці українських пілотів.