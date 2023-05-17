Про це 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович. Він зауважив, що позиція США щодо цього питання вже давно відома.

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"Вони вже неодноразово говорили, якщо таке бажання виникне в певних країн, то вони, в принципі, нічого не будуть мати проти", – наголосив політолог.

За його словами, влітку будуть проходити найбільші за всю історію НАТО повітряні навчання. Вони будуть переважно на території Німеччини, але там будуть залучати й багато інших країн. Рейтерович припускає, що, можливо, в контексті саме цих навчань можна буде побачити багато нової та цікавої інформації.

"Наприклад, у вигляді участі у цих навчаннях наших пілотів на літаках, які до навчань будуть ще не наші, а після навчань можуть змінити свою дислокацію і, відповідно, країну перебування", – сказав він.

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Підготовка триває

На його думку, ситуація щодо надання Україні F-16 розвивається достатньо непогано.

"Ми бачимо, що є принципова позиція кількох європейських країн щодо підготовки пілотів і персоналу, який обслуговує. Адже нині для отримання літаків це найголовніша вимога", – розповів політолог.

Мовляв, не вийде просто отримати літаки, а потім протягом довгого часу чекати, поки знайдуть пілотів.

Такою країною, яка конкретно надасть нам ті самі літаки, можуть бути самі Нідерланди. Вони неодноразово про це вже говорили. І судячи з тих заяв, які час від часу виринають, видно, що дуже серйозна підготовча робота в кулуарах ведеться,

– припустив Ігор Рейтерович.

Він зауважив, що, найімовірніше, процес передачі цих літаків буде дуже сильно відрізнятися від процесу передачі танків.

"Тут, найімовірніше, буде історія про те, що ці літаки відразу з'являться в Україні. І, можливо, відразу на полі бою. Принаймні, все нині йде до цього", – наголосив політолог.

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