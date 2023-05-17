Це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра. Його запитали про раніше оголошені переговори Нідерландів з Великою Британією, Данією, Бельгією щодо можливого постачання винищувачів F-16 в Україну.

Важливо Німеччина не планує приєднуватися до "коаліції винищувачів" для України: як це пояснив Шольц

Ми ще не досягли рішення,

– сказав Хукстра.

Він додав, коли партнери будуть готові "перейти цей міст", про це повідомлять.

Як формувалась "коаліція"

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак домовився зі своїм нідерландським колегою Марком Рютте "працювати над створенням міжнародної коаліції". Мета – забезпечити Україну повітряними силами. Підтримка мала стосуватись навчання, а також закупівлі винищувачів F-16.

Коли президент Володимир Зеленський прибув до Нідерландів, Рютте заявив, що переговори про можливу передачу Україні винищувачів F-16 просуваються.

Велика Британія зазначила, що не має потрібних літаків, однак готова вчити українських пілотів.

У Німеччині пролунали протилежні заяви. Наприклад, канцлер Олаф Шольц вважає, що питання передачі F-16 не таке гостре, як його ставлять, а його країна вже й так "взяла на себе додаткові зобов'язання щодо України".