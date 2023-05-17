Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Его спросили о ранее объявленных переговорах Нидерландов с Великобританией, Данией, Бельгией о возможной поставке истребителей F-16 в Украину.

Важно Германия не планирует присоединяться к "коалиции истребителей" для Украины: как это объяснил Шольц

Мы еще не достигли решения,

– сказал Хукстра.

Он добавил, когда партнеры будут готовы "перейти этот мост", об этом сообщат.

Как формировалась "коалиция"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак договорился со своим нидерландским коллегой Марком Рютте "работать над созданием международной коалиции". Цель – обеспечить Украину воздушными силами. Поддержка должна была касаться обучения, а также закупки истребителей F-16.

Когда президент Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды, Рютте заявил, что переговоры о возможной передаче Украине истребителей F-16 продвигаются.

Великобритания отметила, что у него нет нужных самолетов, однако готова учить украинских пилотов.

В Германии прозвучали противоположные заявления. Например, канцлер Олаф Шольц считает, что вопрос передачи F-16 не так острый, как его задают, а его страна уже и так "взяла на себя дополнительные обязательства по Украине".