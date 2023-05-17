Під час саміту Ради Європи у Рейк'явіку канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не відчуває тиску щодо передачі Україні винищувачів F-16.

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Яка позиція Німеччини щодо передачі Україні винищувачів

Олаф Шольц вважає, що питання передачі Україні винищувачів не таке гостре; натомість Німеччина зосереджена на наданні танків, боєприпасів та створенні "робочої системи ремонту". Також ФРН передаватиме системи протиповітряної оборони, і в уряді переконані, що все це серйозно вплине на здатність України захищатися.

До "коаліції винищувачів" Німеччина приєднуватися не планує. Шольц заявив, що і без передачі F-16 Німеччина взяла на себе додаткові зобов'язання щодо допомоги Україні. Позицію Шольца підтвердив і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус – він заявив, що жодне з питань щодо передачі Україні літаків не буде вирішуватися у Бундесвері.

Довідка. Про створення "коаліції винищувачів" заявив Володимир Зеленський. До неї вже доєдналися Велика Британія, Франція та Нідерланди. Країни спільно працюють над передачею Україні винищувачів F-16.

Також на зустрічі в Берліні з Пісторіусом міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заперечив чутки про те, що Британія готова передати Україні F-16. За його словами, все, що може зробити країна, так це "тренувати пілотів і підтримувати".

Що відомо про передачу Україні F-16