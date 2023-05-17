Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович. Он отметил, что позиция США по этому вопросу уже давно известна.

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"Они уже не раз говорили, если такое желание возникнет в определенных стран, то они, в принципе, ничего не будут иметь против", – подчеркнул политолог.

По его словам, летом будут проходить самые большие за всю историю НАТО воздушные учения. Они будут преимущественно на территории Германии, но там будут привлекаться и многие другие страны. Рейтерович предполагает, что, возможно, в контексте этих учений можно будет увидеть много новой и интересной информации.

"Например, посредством участия в этих учениях наших пилотов на самолетах, которые до учений будут еще не наши, а после учений могут изменить свою дислокацию и, соответственно, страну пребывания", – сказал он.

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Подготовка продолжается

По его мнению, ситуация с предоставлением Украине F-16 развивается достаточно неплохо.

"Мы видим, что есть принципиальная позиция нескольких европейских стран по подготовке пилотов и обслуживающего персонала. Ведь сейчас для получения самолетов это самое главное требование", – рассказал политолог.

Мол, не получится просто получить самолеты, а затем долгое время ждать, пока найдут пилотов.

Такой страной, которая конкретно предоставит нам те же самолеты, могут быть сами Нидерланды. Они не раз об этом уже говорили. И судя по тем заявлениям, которые время от времени выныривают, видно, что очень серьезная подготовительная работа в кулуарах ведется,

– предположил Игорь Рейтерович.

Он отметил, что, вероятнее всего, процесс передачи этих самолетов будет очень сильно отличаться от процесса передачи танков.

"Здесь, вероятнее всего, будет история о том, что эти самолеты сразу появятся в Украине. И, возможно, сразу на поле боя. По крайней мере, все сейчас идет к этому", – подчеркнул политолог.

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