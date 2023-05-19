Об этом рассказал высокопоставленный представитель администрации Байдена. Обучение будет проходить за пределами Украины на одном из европейских полигонов и продлится несколько месяцев.

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США поддержат общие тренировки украинских военных на F-16

Байден 19 мая проинформировал лидеров G7, что США поддержат совместные тренировки украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, в том числе F-16.

Ожидается, что обучение будет длиться несколько месяцев и не будет проходить в США. Скорее всего, бойцы будут тренироваться только в Европе. Однако американский персонал будет в этом участвовать.

Поскольку учения будут проходить в течение следующих месяцев, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда на самом деле предоставить самолеты, сколько мы их предоставим и кто их предоставит,

– сказал чиновник.

Он добавил, что на сегодняшний день Соединенные Штаты и союзники сосредоточились на предоставлении Украине подавляющего большинства систем, вооружений и тренировок, необходимых для проведения наступательных операций этой весной и летом.

"Дискуссии об усовершенствовании украинских Воздушных сил отражают нашу долгосрочную преданность самообороне Украины", – отметил чиновник.

Следует отметить, что в марте США приняли двух украинских пилотов на военной базе в Тусоне, штат Аризона, чтобы оценить их навыки на авиационных симуляторах и определить, сколько времени им понадобится, чтобы научиться управлять разными американскими военными самолетами, в частности F-16. В бюджете на 2023 год конгресс выделил деньги на такую подготовку.

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США разрешат экспортировать истребители F-16

Администрация Байдена в последние недели дала понять европейским союзникам, что США разрешат им экспортировать истребители F-16 в Украину. Пока Белый дом находится под давлением со стороны членов Конгресса и союзников, которые требуют помочь Украине закупить эти самолеты на фоне усиления российских воздушных атак.

Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунак недавно заявил, что его страна и Нидерланды стремятся сформировать "международную коалицию" не только для закупки истребителей для Украины, но и для подготовки украинских пилотов на истребителях 4-го поколения, которые более совершенны, чем истребительный флот нашего государства.