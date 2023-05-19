Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Также эту информацию прокомментировал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Украинских пилотов будут обучать на F-16

Сунак заявил, что Великобритания приветствует заявление США об одобрении подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

Великобритания будет работать вместе с США, Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимую ей боевую авиационную способность. Мы стоим вместе,

– заявил глава британского правительства.

Ермак в эфире национального телемарафона отметил, что 19 мая официально была создана коалиция самолетов, над которой работала команда президента.

"То событие, над которым работала команда Президента Украины, наконец, официально сегодня произошло... Но уже сегодня можно сказать официально о создании коалиции самолетов", – отметил руководитель ОП.

По его словам, это говорит, что наше государство очень скоро будет иметь все необходимое, чтобы защитить свое небо, города и граждан.

Португалия присоединилась к авиационной коалиции

Заметим, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим португальским коллегой Жоау Гомешем Кравиньо и министром обороны Еленой Каррейраш. Во время встречи, рассказывает пресс-служба, они обсуждали ситуацию на фронте. Кроме того, глава украинского МИД очертил военные потребности нашего государства, чтобы эффективно обороняться и проводить контрнаступление.

Португалия продемонстрировала лидерство, присоединившись к танковой коалиции. Учитывая интенсификацию российских ракетных обстрелов украинских городов и сел, критически важно, чтобы Украина имела возможность сбросить Россию с украинского неба,

– подчеркнул он.

Кроме того, добавил Кулеба, Португалия решила "присоединиться к авиационной коалиции". Она займется тренировкой наших пилотов и механиков на боевых самолетах западного образца.

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