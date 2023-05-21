Відповідну заяву президент США озвучив на пресконференції після саміту G7. Про це повідомляє 24 Канал.

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США тренуватимуть українських пілотів

Джо Байден зазначив, що американські військові тренуватимуть українських пілотів для винищувачів четвертого покоління, зокрема F-16. Сказав, що США робитимуть це разом з союзниками та партнерами.

Також він зауважив, що це посилить здатність України захищати себе у довгостроковій перспективі.

Минулого року ми передавали все, що їм потрібно на теперішній момент. Тепер ми рухаємося в бік того, щоб вони могли захищатися надалі,

– підкреслив президент США.

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Надання F-16 – колосальний ризик для Росії

Окрім того, Байден заявив, що літаки F-16 дозволять Україні завдавати ударів туди, куди зараз наші воїни не дістають. Однак, виключно на власній території.

"У мене є тверда гарантія від Зеленського, що вони не використовуватимуть їх для того, щоб зайти на географічну територію Росії. Але де б не були російські війська не території України, вони (українці – 24 Канал) можуть їх (F-16 – 24 Канал) використовувати", – зазначив глава держави.

Зауважимо, що відповідаючи на запитання журналістів щодо заяви кремлівського МЗС про колосальні ризики, пов'язані з постачанням F-16, Байден зазначив: "Для них – так".

Зверніть увагу! Напередодні прем'єр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія почне готувати наших пілотів до F-16 уже влітку. До речі, прем'єр Канади Джастін Трюдо також повідомив, що його країна готова долучитися до навчань.