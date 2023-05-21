Британський лідер розповів, наскільки важлива підтримка захисту України від Росії. Підкреслив: "Безпека України – це наша безпека".

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Тренування на F-16 почнуться влітку

Сунак зазначив, що Велика Британія розпочне навчання українських пілотів на літаках F-16 вже цього літа. Пояснив, що роблять це, аби "підтримати українські військово-повітряні сили тим, що їм потрібно для майбутнього".

Також прем'єр привітав "дуже відчутний прогрес у наданні подальшої підтримки", якого вдалося досягти на G7. Зокрема, йдеться про підтримку Байденом міжнародної коаліції країн для надання передових винищувачів Україні.

Україна повинна не тільки виграти війну, але й виграти справедливий і міцний мир,

– підкреслив Ріші Сунак.

Окрім того, він назвав присутність Володимира Зеленського на G7 у Хіросімі "дуже потужним моментом".

Побачити президента Зеленського, який стоїть пліч-о-пліч зі своїми союзниками по G7, я вважаю, що це сигнал Росії та світу, що ми об'єднані за президента Зеленського та його людей і будемо продовжувати підтримувати його стільки, скільки буде потрібно,

– наголосив прем'єр Великої Британії.

Зверніть увагу! Напередодні Ріші Сунак повідомив, що Велика Британія працюватиме разом зі США, Нідерландами, Бельгією та Данією, аби надати Україні необхідну бойову авіаційну спроможність.



До речі, радник Джо Байдена Джейк Салліван зазначив: "Під час навчання в найближчі місяці ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставить і скільки".

Канада заявила про готовність навчати пілотів

Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що його держава також готова навчати українських пілотів керувати західними літаками. Про це він повідомив 21 травня на саміті G7 у Хіросімі.

Коли в України будуть F-16 – ми виграємо цю війну

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що коли у нас будуть винищувачі F-16, ми виграємо війну, яку розв'язала Росія. Адже ці літаки можуть працювати по повітряних, наземних та надводних цілях.

Винищувачі стануть на захист від терористичних ударів агресора. Окрім того, допоможуть деокупувати наші території. Сили оборони зможуть завдавати удари по ворожих командних пунктах, військових угрупованнях та логістичних ланцюгах постачання.