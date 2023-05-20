Це перша поїздка Зеленського до Японії від початку повномасштабного вторгнення. Президент під час саміту G7 має намір заручитися більшою підтримкою України. Як відбувався візит Зеленського, читайте у хронології 24 Каналу.

До речі Висловив велике бажання приєднатися до саміту G7, – Зеленський зустрінеться з лідером Японії


Зустріч з Шольцом / Фото Офісу Президента


Зеленський зустрівся з Шарлем Мішелем / Фото Офісу Президента


Зустріч із Сунаком / Фото Офісу Президента