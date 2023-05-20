Це перша поїздка Зеленського до Японії від початку повномасштабного вторгнення. Президент під час саміту G7 має намір заручитися більшою підтримкою України. Як відбувався візит Зеленського, читайте у хронології 24 Каналу.

До речі Висловив велике бажання приєднатися до саміту G7, – Зеленський зустрінеться з лідером Японії

16:22 Зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Обговорили перші результати візиту до Німеччини. Зеленський подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримає від Німеччини. Далі політики скоординували позиції напередодні засідання саміту "Групи семи".



Зустріч з Шольцом / Фото Офісу Президента

16:10 Зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зеленський наголосив, що підтримка Францією коаліції винищувачів та її участі в тренувальній місії з підготовки українських пілотів є важливою.

14:44 Зустріч з президентом Європейської ради Шарль Мішелем. Говорили про реалізацію рекомендацій Європейської комісії для вступу нашої країни до ЄС. Окрему увагу приділили експортним обмеженням на українську аграрну продукцію з боку низки країн ЄС.



Зеленський зустрівся з Шарлем Мішелем / Фото Офісу Президента

14:20 Зустріч з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Зеленський розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях. Проінформував Моді про ініціативу української формули миру та запросив Індію приєднатися до її реалізації.

13:27 Зустріч із Прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Наголосили, важливо продовжувати діалог між Україною та Італією в питаннях двосторонніх відносин.

13:05 Зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Обговорили подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих у межах візиту президента до Великої Британії, який відбувся 14 травня.



Зустріч із Сунаком / Фото Офісу Президента