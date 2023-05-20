Володимир Зеленський вже повідомив у соцмережах, що прибув до Японії. Глава держави анонсував важливі зустрічі з партнерами та друзями України.

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Зеленський вирішив бути присутнім на саміті G7

Це перша поїздка Зеленського до Японії, країни-господарки саміту G7, та до Азії від початку повномасштабного вторгнення Росії. У Kyodo вважають, що присутність Зеленського на G7 спрямована на те, щоб заручитися більшою підтримкою України з боку групи розвинених економік.

У МЗС Японії розповіли журналістам, що спершу планувалося, що президент України буде присутнім на саміті онлайн, проте він "висловив велике бажання приєднатися до зустрічі особисто".

Після ретельного аналізу порядку денного та розкладу саміту ми вирішили, що проведемо сесію щодо України серед лідерів G7 за особистої участі президента Зеленського в останній день саміту,

– зазначили в японському дипломатичному відомстві.

В уряді Японії повідомили, що український президент також планує провести двосторонні переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

Зазначимо, що у березні 2023 року Фуміо Кісіда відвідав Київ, де зустрівся з Володимиром Зеленським.

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