В оприлюдненому документі лідери G7 пообіцяли й надалі підтримувати Україну, засудили російське вторгнення, а також пообіцяли посилити заходи безпеки, аби треті країни не допомагали країні-агресорці обходити санкції. Окрім того, "Велика сімка" анонсувала нові санкції.

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Основні пункти спільної заяви G7

У преамбулі до заяви лідери "Великої сімки" підтвердили зобов'язання надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки потрібно. Окрім того, на саміті підкреслили, що будуть робити нові кроки, аби Росія скоріше зазнала поразки.

Висловлюємо глибоке співчуття та співчуття українському народу з приводу його втрати та страждань. Ми вшановуємо український народ за мужній опір. Наша підтримка України не похитнеться,

– йдеться у заяві.

Спільна заява містить кілька основних положень. Так, Росію закликали припинити війну та повністю вивести свої війська з території України, адже ця агресія є порушенням міжнародного права та статуту ООН. Окрім того, у G7 заявили, що безвідповідальна ядерна риторика Росії, підрив режимів контролю над озброєннями та заявлений намір розмістити ядерну зброю в Білорусі є небезпечними та неприйнятними.

Лідери "Великої сімки" також обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС. У спільній заяві вони підкреслили "стурбованість ситуацією навколо ЗАЕС", а також підтримали зусилля МАГАТЕ, яка намагається врегулювати ситуацію.

Окремо у заяві підкреслили й надання Україні усього необхідного, аби українські захисники могли убезпечити населення країни. Окрім того, лідери G7 гарантували економічну підтримку протягом 2023 – 2024 років й пообіцяли допомогти у відбудові країни після війни.

Увагу приділили й реформам, зокрема – антикорупційній та правовій. Лідери підкреслили, що допомагатимуть Україні в боротьб з корупцією.

"Ми підтримуємо зусилля України щодо просування необхідної інституційної розбудови, а також суттєвої правової реформи відповідно до європейського шляху України, особливо в судовому секторі та просуванні верховенства права", – заявили на саміті.

Обмеження спроможності Росії та притягнення до відповідальності

Росію у надалі обмежуватимуть у доступі до світових економік. Зокрема, планують розширити дії, аби забезпечити обмеження експорту всіх предметів, критичних для російської агресії, включно з тими, що використовуються Росією на полі бою.

Ми позбавимо Росії технологій, промислового обладнання та послуг, які підтримують її військову машину,

– підкреслили лідери G7.

Також планують посилити заходи, аби країна-агресорка не змогла ухилятися та обходити антиросійські санкції. Особливу увагу обіцяють приділити санкціям, які доходи росіян від енергоносіїв. Також планують зменшити доходи, які Росія отримує від експорту алмазів.Для цього продовжуються тісна співпраця з партнерами із різних країн.

У G7 також погодили зусилля, аби Росія сповна заплатила за довгострокову відбудову України. Для цього створили Реєстр збитків у рамках Ради Європи. Ба більше, лідери 7 країн наголосили, що російська злочинна агресія не повинна лишитися безкарною – кожен окупант повинен відповісти за вчинене. Окрім того, на саміті засудили депортацію українців.

"Цим ми обіцяємо з Хіросіми, "символу миру", що члени G7 мобілізують усі наші політичні інструменти та разом з Україною докладуть усіх зусиль для якнайшвидшого встановлення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні", – підсумували свою заяву лідери "Великої сімки".

Чи поїде на саміт Зеленський

У мережі вже декілька днів ширяться чутки, що Президент України може приїхати на великий саміт до Японії. І поки одні джерела стверджують, що Володимир Зеленський збирається зустрітися з лідерами G7, у РНБО заперечують можливий візит до Хіросіми.

Хоча секретар РНБО Олексій Данілов натякав на можливу поїздку Зеленського, проте згодом його слова спростували.

"Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 в Японії в онлайн-режимі", – написали у пресслужбі РНБО.