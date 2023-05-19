В обнародованном документе лидеры G7 пообещали и дальше поддерживать Украину, осудили российское вторжение, а также пообещали усилить меры безопасности, чтобы третьи страны не помогали стране-агрессорке обходить санкции. Кроме того, "Большая семерка" анонсировала новые санкции.

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Основные пункты совместного заявления G7

В преамбуле к заявлению лидеры "Большой семерки" подтвердили обязательство оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько нужно. Кроме того, на саммите подчеркнули, что будут делать новые шаги, чтобы Россия скорее потерпела поражение.

Выражаем глубокие соболезнования и сочувствие украинскому народу по поводу его утраты и страданий. Мы чествуем украинский народ за мужественное сопротивление. Наша поддержка Украины не пошатнется,

– говорится в заявлении.

Совместное заявление содержит несколько основных положений. Россию призвали прекратить войну и полностью вывести свои войска с территории Украины, ведь эта агрессия является нарушением международного права и устава ООН. Кроме того, в G7 заявили, что безответственная ядерная риторика России, подрыв режимов контроля над вооружениями и заявленное намерение разместить ядерное оружие в Беларуси опасны и неприемлемы.

Лидеры "Большой семерки" также обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. В совместном заявлении они подчеркнули "озабоченность ситуацией вокруг ЗАЭС", а также поддержали усилия МАГАТЭ, которая пытается урегулировать ситуацию.

Отдельно в заявлении подчеркнули и предоставление Украине всего необходимого, чтобы украинские защитники могли обезопасить население страны. Кроме того, лидеры G7 гарантировали экономическую поддержку в течение 2023-2024 годов и пообещали помочь в восстановлении страны после войны.

Внимание было уделено и реформам, в частности – антикоррупционной и правовой. Лидеры подчеркнули, что будут помогать Украине в борьбе с коррупцией.

"Мы поддерживаем усилия Украины по продвижению необходимого институционального развития, а также существенной правовой реформы в соответствии с европейским путем Украины, особенно в судебном секторе и продвижении верховенства права", – заявили на саммите.

Ограничение возможности России и привлечение к ответственности

Россию и в дальнейшем будут ограничивать в доступе к мировым экономикам. В частности, планируется расширить действия, чтобы обеспечить ограничение экспорта всех предметов, критических для российской агрессии, включая используемые Россией на поле боя.

Мы лишим Россию технологий, промышленного оборудования и услуг, поддерживающих ее военную машину,

– подчеркнули лидеры G7.

Также планируется усилить меры, чтобы страна-агрессор не смогла уклоняться и обходить антироссийские санкции. Особое внимание обещают уделить санкциям, доходы россиян от энергоносителей. Также планируют уменьшить доходы, которые Россия получает от экспорта алмазов. Для этого продолжается тесное сотрудничество с партнерами из разных стран.

В G7 также согласовали усилия, чтобы Россия полностью заплатила за долгосрочное восстановление Украины. Для этого был создан Реестр убытков в рамках Совета Европы. Более того, лидеры 7 стран подчеркнули, что российская преступная агрессия не должна остаться безнаказанной – каждый оккупант должен ответить за совершенное. Кроме того, на саммите осудили депортацию украинцев.

"Этим мы обещаем из Хиросимы, "символа мира", что члены G7 мобилизуют все наши политические инструменты и вместе с Украиной приложат все усилия для скорейшего установления всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине", – подытожили свое заявление лидеры "Большой семерки".

Поедет ли на саммит Зеленский

В сети уже несколько дней ходят слухи, что Президент Украины может приехать на большой саммит в Японию. И пока одни источники утверждают, что Владимир Зеленский собирается встретиться с лидерами G7, в СНБО отрицают возможный визит в Хиросиму.

Хотя секретарь СНБО Алексей Данилов намекал на возможную поездку Зеленского, однако позже его слова опровергли.

"Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в Японии в онлайн-режиме", – написали в пресс-службе СНБО.