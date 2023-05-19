Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил 19 мая, что Зеленский лично примет участие в саммите "Группы семи" в Японии. Ранее у президента Украины предполагали, что Зеленский может посетить саммит лично при определенных условиях, пишет 24 Канал.
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Что известно о визите Зеленского на G7
Зеленский полетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств,
– написало издание Bloomberg.
Однако в СМИ отметили, что представитель Совета национальной безопасности США отказался от комментариев.
Ранее японские официальные лица говорили, что Владимир Зеленский присоединится к саммиту онлайн. Это, несмотря на то, что 21 мая в саммит G7 добавили дополнительную сессию по Украине, чтобы учесть график украинского лидера.
Более того, издание заверило, что визит президента нашего государства в Хиросиму, места первой ядерной атаки 78 лет назад, особенно символичен из-за периодических угроз Владимира Путина использовать ядерное оружие в Украине.
Что сказал Данилов
Утром 19 мая Алексей Данилов заявив "Радио Свобода", что это будет первый визит президента Украины в Азию с начала полномасштабного вторжения России в Украину".
Там будут приниматься очень важные вещи, и поэтому присутствие нашего президента абсолютно важно для отстаивания наших интересов,
– заявил Данилов.
Следует отметить, что предварительно известно о том, что на саммите G7 лидеры должны сделать совместное заявление о поддержке Украины.
В МИД Японии подтвердили личный визит
Издание Kyodo написало 19 мая, что Владимир Зеленский лично посетит саммит "Большой семерки" в Хиросиме. Об этом сообщили источники в правительстве Японии и США в пятницу, 19 мая.
Это будет первая поездка Зеленского в Азию после начала вторжения России в Украину в феврале прошлого года,
– заявило издание.
Ранее в правительстве Японии сообщалось, что Зеленский примет участие онлайн в воскресных дискуссиях на саммите G7.
Что известно о G7 и визите Зеленского
- 19 мая заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква отметил, что Владимир Зеленский может посетить саммит "Большой семерки", если разрешит ситуация на фронте.
- Жовква тогда отметил, что пока неизвестно, в каком формате Зеленский примет участие в саммите – прилетит лично или в онлайн-формате.
- По данным Reuters, участники саммита должны объявить о новых санкциях против России. В частности, Лондон должен ввести ограничения на российские алмазы, импорт металлов из России. Также Великобритания планирует ввести санкции против еще 86 человек и компаний военно-промышленного комплекса России. Более того, дополнительные ограничения должны ввести США и Европа.