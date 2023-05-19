Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил 19 мая, что Зеленский лично примет участие в саммите "Группы семи" в Японии. Ранее у президента Украины предполагали, что Зеленский может посетить саммит лично при определенных условиях, пишет 24 Канал.

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Что известно о визите Зеленского на G7

Зеленский полетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств,

– написало издание Bloomberg.

Однако в СМИ отметили, что представитель Совета национальной безопасности США отказался от комментариев.

Ранее японские официальные лица говорили, что Владимир Зеленский присоединится к саммиту онлайн. Это, несмотря на то, что 21 мая в саммит G7 добавили дополнительную сессию по Украине, чтобы учесть график украинского лидера.

Более того, издание заверило, что визит президента нашего государства в Хиросиму, места первой ядерной атаки 78 лет назад, особенно символичен из-за периодических угроз Владимира Путина использовать ядерное оружие в Украине.

Что сказал Данилов

Утром 19 мая Алексей Данилов заявив "Радио Свобода", что это будет первый визит президента Украины в Азию с начала полномасштабного вторжения России в Украину".

Там будут приниматься очень важные вещи, и поэтому присутствие нашего президента абсолютно важно для отстаивания наших интересов,

– заявил Данилов.

Следует отметить, что предварительно известно о том, что на саммите G7 лидеры должны сделать совместное заявление о поддержке Украины.

В МИД Японии подтвердили личный визит

Издание Kyodo написало 19 мая, что Владимир Зеленский лично посетит саммит "Большой семерки" в Хиросиме. Об этом сообщили источники в правительстве Японии и США в пятницу, 19 мая.

Это будет первая поездка Зеленского в Азию после начала вторжения России в Украину в феврале прошлого года,

– заявило издание.

Ранее в правительстве Японии сообщалось, что Зеленский примет участие онлайн в воскресных дискуссиях на саммите G7.

Что известно о G7 и визите Зеленского