Секретар РНБО Олексій Данілов заявив 19 травня, що Зеленський таки особисто візьме участь у саміті "Групи семи" в Японії. Раніше у президента України припускали, що Зеленський може відвідати саміт особисто за певних умов, пише 24 Канал.

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Що відомо про візит Зеленського на G7

Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав,

– написало видання Bloomberg.

Проте у ЗМІ зазначили, що речник Ради національної безпеки США відмовився від коментарів.

Раніше японські офіційні особи говорили, що Володимир Зеленський приєднається до саміту онлайн. Це, попри те, що 21 травня у саміт G7 додали додаткову сесію щодо України, щоб врахувати графік українського лідера.

Ба більше, видання запевнило, що візит президента нашої держави до Хіросіми, місця першої ядерної атаки 78 років тому, особливо символічний з огляду на періодичні погрози Володимира Путіна використати ядерну зброю в Україні.

Що сказав Данілов

Вранці 19 травня Олексій Данілов заявив "Радіо Свобода", що це буде перший візит президента України до Азії з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Там будуть ухвалюватися дуже важливі речі, і тому присутність нашого президента абсолютно важлива для відстоювання наших інтересів,

– заявив Данілов.

Варто зазначити, що попередньо відомо про те, що на саміті G7 лідери мають зробити спільну заяву про підтримку України.

У МЗС Японії підтвердили особистий візит

Видання Kyodo написало 19 травня, що Володимир Зеленський особисто відвідає саміт "Великої сімки" в Хіросімі. Про це ЗМІ повідомили джерела в уряді Японії та США в п'ятницю, 19 травня.

Це буде перша поїздка Зеленського до Азії після початку вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року,

– заявило видання.

Раніше в уряді Японії повідомляли, що Зеленський візьме участь онлайн у недільних дискусіях на саміті G7.

Що відомо про G7 та візит Зеленського