Щоправда, це можливо лише у випадку, якщо дозволить ситуація на фронті. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

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Він зазначив, що Зеленський обов'язково візьме участь у саміті G7, проте поки не відомо, в якому форматі. Жовква додав, що остаточне рішення щодо можливості візиту до Японії буде ухвалено в залежності від військової ситуації.

Що відомо про саміт G7

Головними темами саміті "Великої сімки" в Японії стануть:

перекриття лазівок для обходу санкцій проти Росії,

боротьба за вплив з Китаєм.

До того ж лідери країн G7 планують посилити санкції проти Росії для того, аби енергетичні та експортні ресурси не допомагали військовим дії Кремля.

Раніше надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський констатував, що на цьому заході буде окрема заява щодо нашої держави, від якої в Кремлі можуть почати істерити.

Наразі дипломати шліфують формулювання підсумкових документів майбутнього саміту "сімки" в Хіросімі. Щодо України, найімовірніше, буде окрема заява, і вона Росії не сподобається,

– наголосив посол.

Окрім того, він зазначив, що російський диктатор Владімір Путін уже сам давно зрозумів, що програв. Ймовірно, завдання "бункерного" зараз – залишатися при владі якомога довше й мінімізувати ризик "палацового" перевороту.