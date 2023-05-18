За словами глави держави, цьогоріч об'єдналися два сенси в одній даті. 18 травня Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар і відзначає День вишиванки.

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Символічний для України день

79 років тому у цей день радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити дому, позбавити права на життя. Але народ зберігся. І житиме вільно!

– наголосив Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що цього дня на ньому особлива вишиванка. На ній орнаменти, які символізують єдність українського та кримськотатарського народів. Президент підкреслює, що вони символізують нашу силу та прагнення жити у власнім домі.

Президент України зазначив, що цьогорічний День вишиванки в Україні має стати нагадуванням про те, через що наш народ пройшов, і якою міцною є наша культура.

Вічна пам'ять усім нашим людям, чиї життя були забрані тоталітарними режимами! Шануємо наші народи, їхню силу та культуру!

– додав він.

Ми віримо, що невдовзі Крим повернеться до України. І ми продовжимо будувати нашу спільну потужну культуру. Правда, повернути його з допомогою переговорів уже не вийде. У цьому переконаний перший голова Меджлісу Мустафа Джемілєв.

Крим повертатимуть силою

Він наголосив, що кримські татари від початку російської агресії 2014 року не визнавали так звану окупаційну "владу". І вони продовжують очікувати на той день, коли півострів повернеться до складу України.

Водночас він визнав, що мирним шляхом Крим уже не вдасться повернути. За його словами, росіяни самі закрили всі шляхи для переговорних процесів. Тож єдиний спосіб, який залишився Україні, – військовий.

Коли мені телефонують земляки із Криму, запитують, як справи, які перспективи, я кажу, що, швидше за все, буде силове звільнення. Кажу, що ми будемо стріляти, зокрема по військових базах у Криму,

– заявив Джемілєв.

Наголошуємо, що Україна та українці щодня думають про Крим і кримських татар. І ми всі прагнемо звільнити кожного з-під російської окупації.