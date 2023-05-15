Уже 19 травня в Хіросімі розпочнеться черговий саміт країн G7, який триватиме 5 днів. Надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський констатував, що на цьому заході буде окрема заява стосовно нашої держави, від якої в Кремлі можуть почати істерити.
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Дипломати працюють
Як зазначив Корсунський, дипломатичні кола зараз працюють над документами, які ухвалять за підсумками саміту. З його слів зрозуміло, що Москві варто очікувати на "сюрпризи".
Наразі дипломати шліфують формулювання підсумкових документів майбутнього саміту "сімки" в Хіросімі. Щодо України, найімовірніше, буде окрема заява, і вона Росії не сподобається,
– наголосив посол.
Окрім того, він зазначив, що російський диктатор Владімір Путін уже сам давно зрозумів, що програв. Ймовірно, завдання "бункерного" зараз – залишатися при владі якомога довше й мінімізувати ризик "палацового" перевороту.
На Росію чекають санкції?
- Згадаємо, що була пресконференції в Єврокомісії, на якій її президентка Урсула фон дер Ляєн констатувала, що цивілізовані держави повинні дотримуватися двох принципів: підтримувати Україну скільки буде потрібно; не говорити про Україну без України.
- Окрім того, вона заявила, що Європейська комісія уже запропонувала 11-й пакет санкцій проти Росії. Він зосереджений на правозастосуванні та боротьбі з обходом санкцій.
- Власне, ці обмеження, як пишуть ЗМІ, повинні будуть ухвалити лідери G7 на найближчому саміті в Хіросімі. Вочевидь, це частину того "неприємного сюрпризу", на який натякав Сергій Корсунський.