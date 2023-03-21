Про це повідомила низка японських мовників з посиланням на урядовців. Зазначають, що Кісіда вирушив до України з Індії.

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Зверніть увагу! Це перший візит очільника японського уряду в Україну після від початку повномасштабної війни. Кісіда залишався єдиним із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.



Фуміо Кісіда відвідає Україну / Скриншот NHK

Чому візит назвали "вкрай незвичним"

ЗМІ назвали візит "вкрай незвичним" для японського прем'єра, оскільки він вирушив у іноземну країну без попереднього повідомлення. Звісно, це зроблено з міркувань безпеки.

Фуміо Кісіда отримав запрошення відвідати Україну під час телефонної розмови із Зеленським ще у січні. Але тоді обговорювали питання безпеки.

За даними ЗМІ, Кісіда дістанеться Києва наземним шляхом, уникаючи повітряного простору над Україною. Графік візиту та маршрут не були оприлюднені для преси з міркувань безпеки.

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