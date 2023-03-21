Об этом сообщил ряд японских вещателей со ссылкой на чиновников. Отмечают, что Кисида отправился в Украину из Индии.
Смотрите также Япония обещает Украине пакет помощи более чем на 5 миллиардов, – премьер-министр Фумио Кисида
Фумио Кисида посетит Украину / Скриншот NHK
Почему визит назвали "крайне необычным"
СМИ назвали визит "крайне необычным" для японского премьера, поскольку он отправился в иноземную страну без предварительного уведомления. Конечно, это сделано из соображений безопасности.
Фумио Кисида получил приглашение посетить Украину во время телефонного разговора с Зеленским еще в январе. Но тогда обсуждали вопросы безопасности.
По данным СМИ, Кисида приедет в Киев наземным путем, избегая воздушного пространства над Украиной. График визита и маршрут не были обнародованы для прессы из соображений безопасности.
Как Япония помогает Украине в войне
- Недавно правительство страны выделило более 170 миллионов долларов на восстановление Украины. Денежные средства пойдут, в частности, на восстановление критической инфраструктуры, поврежденной вражескими атаками.
- Ранее правительство Японии выделило 95 миллионов долларов на восстановление разрушенных украинских объектов.