Об этом сообщил ряд японских вещателей со ссылкой на чиновников. Отмечают, что Кисида отправился в Украину из Индии.

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Обратите внимание! Это первый визит главы японского правительства в Украину после начала полномасштабной войны. Кисида оставался единственным из лидеров стран G7, кто пока не совершал такой поездки.



Фумио Кисида посетит Украину / Скриншот NHK

Почему визит назвали "крайне необычным"

СМИ назвали визит "крайне необычным" для японского премьера, поскольку он отправился в иноземную страну без предварительного уведомления. Конечно, это сделано из соображений безопасности.

Фумио Кисида получил приглашение посетить Украину во время телефонного разговора с Зеленским еще в январе. Но тогда обсуждали вопросы безопасности.

По данным СМИ, Кисида приедет в Киев наземным путем, избегая воздушного пространства над Украиной. График визита и маршрут не были обнародованы для прессы из соображений безопасности.

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