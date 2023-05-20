Это первая поездка Зеленского в Японию с начала полномасштабного вторжения. Президент на саммите G7 намерен заручиться большей поддержкой Украины. Как проходил визит Зеленского в Японию, читайте в хронологии 24 Канала.

Кстати говоря Выразил большое желание присоединиться к саммиту G7, – Зеленский встретится с лидером Японии

Встреча с Шольцом / Фото Офиса Президента


Зеленский встретился с Шарлем Мишелем / Фото Офиса Президента


Встреча с Сунаком / Фото Офиса Президента