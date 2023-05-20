Это первая поездка Зеленского в Японию с начала полномасштабного вторжения. Президент на саммите G7 намерен заручиться большей поддержкой Украины. Как проходил визит Зеленского в Японию, читайте в хронологии 24 Канала.

Кстати говоря Выразил большое желание присоединиться к саммиту G7, – Зеленский встретится с лидером Японии

16:22 Встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили первые результаты визита в Германию. Зеленский поблагодарил за мощную оборонную помощь, которую Украина получит от Германии. Далее политики скоординировали позиции в преддверии заседания саммита "Группы семи".

Встреча с Шольцом / Фото Офиса Президента

16:10 Встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский подчеркнул, что поддержка Францией коалиции истребителей и ее участие в тренировочной миссии по подготовке украинских пилотов являются важными.

14:44 Встреча с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Говорили о реализации рекомендаций Европейской комиссии по вступлению нашей страны в ЕС. Отдельное внимание было уделено экспортным ограничениям на украинскую аграрную продукцию со стороны ряда стран ЕС.



Зеленский встретился с Шарлем Мишелем / Фото Офиса Президента

14:20 Встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Зеленский рассказал о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях. Проинформировал Моди об инициативе украинской формулы мира и пригласил Индию присоединиться к ее реализации.

13:27 Встреча с Премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Подчеркнули, что важно продолжать диалог между Украиной и Италией в вопросах двусторонних отношений.

13:05 Встреча с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых в рамках визита президента в Великобританию, состоявшегося 14 мая.



Встреча с Сунаком / Фото Офиса Президента