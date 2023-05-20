Офіційно про формування авіаційної коаліції 19 травня повідомив британський прем'єр Ріші Сунак. Він заявив, що до неї доєдналися 5 країн – Велика Британія, США, Нідерланди, Бельгія та Данія.

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Скільки винищувачів може отримати Україна

Після того, як Сунак оголосив перелік країн, які працюватимуть над постачанням винищувачів для України, у мережі проаналізували, яку приблизну кількість F-16 зможе отримати Україна. До прикладу, Велика Британія у цій коаліції, певно, відіграватиме іншу роль, ніж просто постачатиме винищувачі, оскільки у Королівських повітряних силах просто немає F-16.

США офіційно заявили, що навчатимуть українських пілотів. Радник із національної безпеки США Джейк Салліван разом з тим підкреслив, що Вашингтон з партнерами надаватимуть Україні F-16 лише за умови, що українські пілоти не атакуватимуть ними територію Росії.

"Це стосується і підтримки надання винищувачів F-16 будь-якою стороною", – заявив Салліван.

Хоча США й не будуть надавати Україні винищувачі, їх роль у коаліції може бути значно ширша. Окрім самих винищувачів українські захисники потребуватимуть озброєння та запасних частин на них. Ці витрати є досить вагомими, адже запчастини можуть сягати 50% від цінника самого F-16. Саме забезпечення літаків усім необхідним може взяти на себе США.

Постачати винищувачі, ймовірно, будуть саме Данія та Нідерланди. На це вказує декілька факторів, зокрема, у цих країнах вже на офіційному рівні обговорювали можливість передачі винищувачів. Окрім того, Данія та Нідерланди вже отримали сучасніші F-35, які стануть на озброєння замість F-16. Бельгія замовила нові F-35 ще у 2018, проте отримати їх повинна лише після 2023 року.

Нідерланди замовили 24 сучасних F-35 у 2016 році, які мали надійти до кінця 2022. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна замовила виготовлення ще 28 винищувачів. Данія має отримати 17 нових F-35 до кінця 2023 року. Вони вже виготовлені, але частина з них перебуває у США на навчанні. До того ж до 2026 року країна має отримати ще 10 винищувачів. Зняти з озброєння 30 літаків F-16 планували до кінця 2024 року, проте згодом термін подовжили до 2027 року. Це пов'язано з виготовленням та отриманням винищувачів нового покоління.

Таким чином, враховуючи лише ресурси Данії та Нідерландів, Україна може отримати одну – дві ескадрильї винищувачів, тобто загалом від 24 до 36 винищувачів F-16. Кількість літаків буде збільшуватися в міру того, як США будуть надавати країнам на озброєння нові F-35. Разом з тим, кількість винищувачів від зазначених країн може варіюватися, адже до постачання можуть приєднатися й інші оператори F-16.

Кількість літаків узгодять найближчим часом

У Білому домі заявили, що найближчим часом почнуть обговорення щодо того, які країни та яку кількість винищувачів постачатимуть Україні. Джейк Салліван підкреслив, що очевидним першим кроком є навчання, а потім робота із союзниками, партнерами та Києвом, щоб визначити, як забезпечити фактичне надання літаків.

Ми перейшли до обговорення покращення ВПС України в рамках нашої довгострокової прихильності до самооборони України. Отже, у міру того, як найближчими місяцями розгортатимуться навчання, ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставлятиме і в якій кількості,

– сказав Салліван.