Американські винищувачі F-16 надаватимуться Україні за умови, що їх не використовуватимуть для ударів по території Росії. Відповідну заяву зробив радник із національної безпеки США Джейк Салліван.
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США не підтримують атаки по території Росії
"Всі можливості, які Сполучені Штати надали Україні, базуються на базовому твердженні, що CША не дозволяють і не підтримують атаки на російську територію. Це стосується і підтримки надання винищувачів F-16 будь-якою стороною", – сказав Салліван.
При цьому він зазначив, що Україна послідовно дотримується відповідних вимог, коли отримує іншу зброю від США.
За його словами, США перейшли до обговорення вдосконалення українських військово-повітряних сил як частини довгострокового зобов'язання щодо самооборони України.
Радник американського президента з нацбезпеки заявив, що у наступні місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості ЗСУ отримають F-16.
У міру того, як найближчими місяцями відбуватиметься навчання (українських пілотів – 24 Канал), ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли буде поставлено літаки, хто їх поставить і скільки,
– заявив Салліван.
Джейк Салліван заявив, що літаки F-16 не були в пріоритеті серед озброєння, яке Україна отримувала взимку та восени 2023 року для захисту та майбутнього контрнаступу.
Що відомо про передачу Україні літаків F-16
- Від початку повномасштабного вторгнення Україна потребувала сучасної авіації, оскільки Росія переважає кількісно та технологічно. Україні потрібні сучасні літаки, щоб захищатися від ракетних і бомбових атак Росії.
- У Повітряних Силах неодноразово наголошували, що F-16 стануть частиною ППО України. Тактико-технічні характеристики F-16 дозволять Україні збивати більше ракет, а також відтіснити причину обстрілів. Мовиться про ворожі носії ракет, зокрема – літаки, кораблі та наземні пускові установки.
- Тривалий час партнери зволікали з рішенням щодо F-16, в тому числі, через погрози Росії. Крім того, Захід був зосереджений на тому, щоб забезпечити Україну бронетехнікою і боєприпасами.
- Про перші вагомі результати щодо формування авіаційної коаліції стало відомо після європейського турне Володимира Зеленського, зокрема в Лондон.
- Британія разом із США, Нідерландами, Бельгією та Данією працюватиме, щоб надати Україні необхідну їй бойову авіаційну спроможність. Рішення США приєднатися до авіаційної коаліції привітав Володимир Зеленський.