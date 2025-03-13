Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд України.
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Внаслідок обстрілу Кривого Рогу пошкоджено будівлю сервісного центру Пенсійного фонду
Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі 12 березня постраждав один із сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області.
Серед працівників Головного управління є постраждалі, їм надається меддопомога. Вказується, що поранень зазнало 4 людини.
Будівля сервісного центру зазнала значних руйнувань: пошкоджено фасад, вибито вікна та двері, обвалилися частини внутрішніх конструкцій, частково зруйновані сходові марші. Також внаслідок обстрілу загорілась частина приміщення та господарської споруди,
– розповіли про наслідки в міністерстві.
Зазначимо, що наразі надання послуг у цьому відділенні тимчасово зупинено. Вказується, що прийом та обслуговування громадян здійснюється в інших сервісних центрах Кривого Рогу та Криворізького регіону.
Наслідки обстрілу / Фото Пенсійного фонду України
В Пенсійному фонді вказали, що це вже не перше влучання ворожих ракет у сервісні центри Пенсійного фонду України.
За час повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну зазнавали пошкоджень або руйнувань приміщення Фонду в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Київській областях та в місті Києві.
Щонайменше 36 приміщень Фонду було пошкоджено чи зруйновано, 24 з яких вдалось відновити,
– вказали там.