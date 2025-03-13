Момент удару по рятувальниках потрапив на відео. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Рятувальники допомагали жінці, коли Росія завдала повторного ракетного удару

Близько 07:17 12 березня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. За 20 хвилин, близько 07:37, російська армія завдала повторного удару по тому ж місцю.

Окупанти цинічно били по рятувальниках та медиках, які прибули на місце атаки, щоб надати допомогу постраждалим.

У ДСНС показали унікальні кадри, як рятувальники потрапили під повторний балістичний удар. Так, на відео можна побачити, як рятувальники разом з правоохоронцями несуть постраждалу, коли лунає попередження про повторні пуски балістики.

На щастя, рятувальники не постраждали. Внаслідок повторної атаки було пошкоджено лише техніку.

Один з рятувальників після повторної атаки відразу отримав дзвінок від близьких. Він заспокоїв найрідніших словами: "Зайчику, я живий".

Це будні наших рятувальників – героїв без зброї. Вони не мають права тікати чи ховатися, бо їхня місія – рятувати. Вони ризикують власним життям, щоб дати іншим шанс вижити,

– наголосили у ДСНС.

Як рятувальники опинилися під повторним ударом балістики: дивіться відео

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинула 1 людина – 47 річна Ірина Васюк. Вона їхала у міському тролейбусі, коли ворог атакував балістикою. Жінка працювала у Криворізькій військовій адміністрації.

Ще 15 осіб постраждали після обстрілу балістичними ракетами. 9 поранених були госпіталізовані. Четверо цивільних перебувають у тяжкому стані, а стан 58-річного чоловіка досі критичний.