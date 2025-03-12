Про це 24 Канал пише з посиланням на повідомлення голова Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

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Що відомо про ранкову атаку по Кривому Рогу

Росіяни здійснили подвійний обстріл Кривого Рогу. Ворог влучив в об'єкт цивільної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку вже ліквідовують рятувальники.

Відомо, що внаслідок атаки є двоє постраждалих. 41-річну жінку госпіталізували до лікарні в стані середньої тяжкості. Ще одній потерпілій 78 років надали допомогу на місці та відпустили додому.

Одна людина загинула. Жертвою російської ракети стала 47-річна жінка. Вона їхала в автобусі неподалік місця прильоту.

Подробиці – потім. Усі працюють. Прохання дотримуватись інформаційної тиші,

– написав Вілкул.

У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють без змін.

Нагадаємо, о 07:37 на Дніпропетровщині оголосили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Російська ракета долетіла до міста за одну хвилину. Жителі чули вибух. О 07:37 Росія здійснила повторний пуск балістики на Кривий Ріг. Повітряна ціль знову атакувала місто.

Також очільник Ради оборони розповів про нічний ворожий удар по Криворізькому району. Через пожежу, що виникла на місці, пошкоджено інфраструктуру.

Усього за ніч і ранок в Дніпропетровській області протиповітряна оборона знищила 19 ворожих дронів-камікадзе.