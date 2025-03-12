Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на сообщение председатель Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

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Что известно об утренней атаке по Кривому Рогу

Россияне совершили двойной обстрел Кривого Рога. Враг попал в объект гражданской инфраструктуры. На месте возник пожар, который уже ликвидируют спасатели.

Известно, что в результате атаки есть двое пострадавших. 41-летнюю женщину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Еще одной пострадавшей 78 лет оказали помощь на месте и отпустили домой.

Один человек погиб. Жертвой российской ракеты стала 47-летняя женщина. Она ехала в автобусе неподалеку от места прилета.

Подробности – потом. Все работают. Просьба соблюдать информационную тишину,

– написал Вилкул.

В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают без изменений.

Напомним, в 07:37 на Днепропетровщине объявили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Российская ракета долетела до города за одну минуту. Жители слышали взрыв. В 07:37 Россия осуществила повторный пуск баллистики на Кривой Рог. Воздушная цель снова атаковала город.

Также глава Совета обороны рассказал о ночном вражеском ударе по Криворожскому району. Из-за пожара, возникшего на месте, повреждена инфраструктура.

Всего за ночь и утро в Днепропетровской области противовоздушная оборона уничтожила 19 вражеских дронов-камикадзе.