Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Россияне атаковали Кривой Рог

В 07:13 на Днепропетровщине объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения.

В 07:17 Воздушные силы предупредили о баллистике в направлении Кривого Рога. Через минуту в городе прогремел взрыв.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

На сейчас о пострадавших или разрушениях не сообщали. Вероятно, подробная информация появится после отбоя воздушной тревоги.