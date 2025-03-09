Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Проститься с Сергеем в Свято-Троицкий храм пришли родные и неравнодушные жители города.

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Что известно о погибшем

Во время ракетного удара мужчина вместе с женой был на улице. Она также ранена, сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

У Сергея остались родители, сестра, сын с невесткой, а также маленький внук. По словам родных, после прощания тело погибшего отвезут на кремацию.

К слову, в целом в результате атаки по Кривому Рогу 5 марта погибли 6 человек, травмированы еще 32 человека, среди них дети. Взрыв в городе прогремел в 22:01 – ракета прилетела в 5-этажное здание во время воздушной тревоги. Поисково-спасательную операцию завершили только в 12:21 следующего дня.