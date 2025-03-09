Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Попрощатися з Сергієм до Свято-Троїцького храму прийшли рідні й небайдужі жителі міста.
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Що відомо про загиблого
Під час ракетного удару чоловік разом із дружиною був на вулиці. Вона також поранена, наразі знаходиться в тяжкому стані в лікарні.
У Сергія залишилися батьки, сестра, син із невісткою, а також маленький онук. За словами рідних, після прощання тіло загиблого відвезуть на кремацію.
До слова, загалом внаслідок атаки по Кривому Рогу 5 березня загинуло 6 людей, травмовано ще 32 особи, серед них діти. Вибух у місті пролунав о 22:01 – ракета прилетіла у 5-поверхову будівлю під час повітряної тривоги. Пошуково-рятувальну операцію завершили лише о 12:21 наступного дня.