Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка.

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Що відомо про жертву російського терору

Унаслідок ракетних ударів по Кривому Рогу загинула 47-річна жінка. У момент вибуху вона була у міському тролейбусі.

Нині стало відомо, що загибла – Ірина Васюк. Вона працювала у Криворізькій військовій адміністрації.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Світла та вічна пам'ять!

Ірина Васюк загинула внаслідок удару по Кривому Рогу
Ірина Васюк загинула внаслідок удару по Кривому Рогу / Фото Євгена Ситниченка

Надзвичайно щира, добра і завжди привітна. Стільки чуйності та віри в справедливість було в цій людині. Ірина була чудовою колегою і відповідальною працівницею. Непоправна втрата для близьких та всього нашого колективу,
– висловив співчуття начальник Криворізької РВА.

Відомо, що в Ірини Васюк залишилося двоє дітей та чоловік.

Унаслідок атаки також постраждали 14 осіб, 9 з яких – жінки. 7 поранених госпіталізовано – дві жінки та п'ять чоловіків. Стан двох постраждалих оцінюють як важкий. Наразі лікарі борються за їхнє життя і надають усю необхідну допомогу.