Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Криворожской районной военной администрации Евгения Ситниченко.

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В результате ракетных ударов по Кривому Рогу погибла 47-летняя женщина. В момент взрыва она была в городском троллейбусе.

Сейчас стало известно, что погибшая – Ирина Васюк. Она работала в Криворожской военной администрации.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей. Светлая и вечная память!



Ирина Васюк погибла в результате удара по Кривому Рогу / Фото Евгения Ситниченко

Очень искренняя, добрая и всегда приветливая. Столько отзывчивости и веры в справедливость было в этом человеке. Ирина была замечательной коллегой и ответственной работницей. Невосполнимая потеря для близких и всего нашего коллектива,

– выразил соболезнования начальник Криворожского РВА.

Известно, что у Ирины Васюк осталось двое детей и муж.

В результате атаки также пострадали 14 человек, 9 из которых – женщины. 7 раненых госпитализированы – две женщины и пять мужчин. Состояние двух пострадавших оценивают как тяжелое. Сейчас врачи борются за их жизнь и оказывают всю необходимую помощь.