Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу у Хіросімі 20 травня сказав, що США працюватиме разом з партнерами над тим, щоб посилити Повітряні сили України.

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У найближчі місяці партнери визначать, скільки літаків потрібно Україні

Джейк Салліван сказав, що літаки F-16 будуть потрібні Україні у майбутньому і настав момент, коли пора починати процес роботи над цим. Він зауважив, що очевидним першим кроком є навчання, а потім робота із союзниками, партнерами та Києвом, щоб визначити, як забезпечити фактичне надання літаків.

Ми перейшли до обговорення покращення ВПС України в рамках нашої довгострокової прихильності до самооборони України. Отже, у міру того, як найближчими місяцями розгортатимуться навчання, ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставлятиме і в якій кількості,

– сказав Салліван.

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