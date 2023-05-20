Це рішення означає "довгострокове зобов’язання українській самообороні". Про це повідомив радник з національної безпеки Джейк Салліван.

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Тепер, коли ми все зробили, ми змогли дати українцям можливість досягти прогресу на полі бою, ми досягли моменту, коли настав час сказати, що Україні знадобиться як частина майбутніх сил, щоб мати можливість стримувати та захищатися від російської агресії. Частиною цього є винищувачі четвертого покоління F-16,

– вважає Салліван.

Однак, за його словами, зараз ці літаки не потрібні Україні в боротьбі з Росією, але пізніше вони зіграють свою роль.

"Наша думка полягає в тому, що F-16 не вписується в боротьбу зараз", – зазначив радник з національної безпеки.

До речі, Салліван відмовився розповісти, скільки триватиме навчання українських військових.

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