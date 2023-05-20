Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Хиросиме 20 мая сказал, что США будет работать вместе с партнерами над тем, чтобы усилить Воздушные силы Украины.

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В ближайшие месяцы партнеры определят, сколько самолетов нужно Украине

Джейк Салливан сказал, что самолеты F-16 будут нужны Украине в будущем и настал момент, когда пора начинать процесс работать над этим. Он отметил, что очевидным первым шагом является обучение, а затем работа с союзниками, партнерами и Киевом, чтобы определить, как обеспечить фактическое предоставление самолетов.

Мы перешли к обсуждению улучшения ВВС Украины в рамках нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины. Итак, по мере того, как в ближайшие месяцы будут разворачиваться учения, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты, кто их будет доставлять и в каком количестве,

– сказал Салливан.

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