Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Хиросиме 20 мая сказал, что США будет работать вместе с партнерами над тем, чтобы усилить Воздушные силы Украины.
Смотрите также Это обязательство, но на будущее: в Белом доме объяснили позицию США по предоставлению Украине F-16
В ближайшие месяцы партнеры определят, сколько самолетов нужно Украине
Джейк Салливан сказал, что самолеты F-16 будут нужны Украине в будущем и настал момент, когда пора начинать процесс работать над этим. Он отметил, что очевидным первым шагом является обучение, а затем работа с союзниками, партнерами и Киевом, чтобы определить, как обеспечить фактическое предоставление самолетов.
Мы перешли к обсуждению улучшения ВВС Украины в рамках нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины. Итак, по мере того, как в ближайшие месяцы будут разворачиваться учения, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты, кто их будет доставлять и в каком количестве,
– сказал Салливан.
Партнеры хотят предоставить Украине F-16: какие страны вошли в "авиационную коалицию"
- 19 мая президент Байден сообщил своим коллегам из G7, что Соединенные Штаты поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов на F-16.
- Это решение поддержала и Великобритания. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что его правительство будет работать вместе с США, Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимую ей боевую авиационную способность.
- Впоследствии стало известно, что Португалия тоже решила присоединиться к "авиационной коалиции". Она займется тренировкой наших пилотов и механиков на боевых самолетах западного образца.
- Дания заявила, что тоже хочет провести обучение украинских пилотов, заметив, что открыта для обсуждения возможного предоставления Украине истребителей. Однако это решение будет приниматься после проведения учений.