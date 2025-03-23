Наразі бюджетний авіаперевізник оголосив про запуск 6 нових напрямків. Деталі розповідає 24 Канал з посиланням на Avianews.com.
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Wizz Air запускає 6 нових напрямків з Кишинева
Починаючи з 26 жовтня 2025 року, лоукостер створить свою третю базу Airbus A320 в аеропорту молдовської столиці. Це розширення сприятиме запуску нових маршрутів польотів.
Так, лоукостер анонсував 6 нових напрямків із Кишинева:
- Барі (Італія);
- Афіни (Греція);
- Біллунн (Данія);
- Маастрихт (Нідерланди);
- Мілан (Італія);
- Карлсруе/Баден-Баден (Німеччина).
Рейси за цими маршрутами виконуватимуться тричі на тиждень, а квитки на них вже можна придбати.
Додатково третій літак у Кишиневі дозволить Wizz Air збільшити частоту рейсів за вже наявними напрямками – до Парижа та Берліна.
Як повідомляв 24 Канал, раніше Wizz Air анонсував запуск 7 нових маршрутів із Вроцлава.