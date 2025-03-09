Однак останні повідомлення вказують на те, що реалізація цієї суперечливої ініціативи буде відтермінована. Дату посунули на пів року – на 3 листопада 2025-го, пише 24 Канал з посиланням на The Independent.
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Ryanair відмовиться від паперових квитків восени 2025-го
Авіакомпанія Ryanair оголосила, що з 3 листопада 2025 року пасажири більше не зможуть видруковувати паперові посадкові талони на стійках реєстрації в аеропортах.
Натомість мандрівники повинні будуть використовувати цифровий посадковий талон через додаток myRyanair як для реєстрації, так і для посадки на рейс.
Як пояснюють в авіакомпанії Ryanair, наразі майже 80% з 200 мільйонів пасажирів вже використовують цифрову реєстрацію.
Коли Ryanair остаточно відмовиться від паперових квитків / Unsplash
До слова, у 2008 році Ryanair увійшов в історію авіаційної галузі, ставши першою авіакомпанією, яка запровадила онлайн-реєстрацію пасажирів до прибуття в аеропорт. Наразі ця послуга коштує приблизно 65 євро.
На додаток до цього нововведення, Ryanair очікує, що відмова від паперових купонів призведе до значного скорочення більш ніж 300 тонн паперових відходів щорічно.