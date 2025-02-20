Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі попередив, що авіакомпанія може скоротити кількість рейсів і до Франції, якщо уряд продовжить реалізацію планів щодо підвищення податків. В які ще країни Ryanair тепер літатиме рідше, пише 24 Канал з посиланням на The Independent.
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Ryanair масово закриває маршрути в Європі на літо
Представники найбільшої європейської лоукост-авіакомпанії підкреслили, що зниження авіаційних податків і зборів за управління повітряним рухом, а також зняття обмежень на рух можуть призвести до підвищення ефективності повітряного транспорту. Вони також прогнозують, що такі заходи сприятимуть розвитку туризму і транспортного сполучення в різних регіонах.
У підтвердженні серйозності своїх намірів Ryanair останнім часом закрила цілу низку маршрутів у таких країнах:
- Данія
Лоукост-авіакомпанія оголосила про плани закрити свою базу з двох літаків в аеропорту Біллунн. Авіакомпанія також припинить всі маршрути до Ольборга, а останні рейси планується припинити до кінця березня.
Ryanair оголосив, що його нещодавні рішення пов'язані з пропозицією уряду Данії запровадити авіаційний податок у розмірі до 50 данських крон з кожного пасажира, що відлітає, який набув чинності в січні 2025 року. Крім того, авіакомпанія посилається на те, що аеропорт Біллунд не зміг укласти конкурентну довгострокову угоду як на фактор, що вплинув на її рішення.
- Італія
Авіакомпанія Ryanair оголосила про плани вивести один зі своїх літаків, що базується в Римі, з Міжнародного аеропорту Леонардо да Вінчі, назвавши основною причиною зростання витрат на утримання аеропорту.
Це було прийнято на тлі нещодавнього рішення італійського уряду про підвищення муніципальних податків у великих аеропортах, яке має набути чинності з 1 квітня 2025 року.
Ryanair знову закликає уряд терміново зняти надмірний ліміт польотів у Чампіно з 65 до 130 щоденних рейсів, а також скасувати своє недалекоглядне і регресивне рішення про збільшення пасажирських зборів у великих аеропортах Італії у 2025 році,
– заявив топменеджер компанії Едді Вілсон.
Ryanair скасовує рейси по Європі через підвищення аеропортових зборів / Unsplash
- Німеччина
У заяві, зробленій у жовтні 2024 року, авіакомпанія Ryanair повідомила про плани подальшого скорочення пропозиції польотів до Німеччини на 12% влітку 2025 року. Лоукостер пояснив це рішення нездатністю німецького уряду знизити авіаційні податки, а також збори, пов'язані з безпекою та управлінням повітряним рухом.
В рамках цих скорочень Ryanair закриє свої бази в Дортмунді, Дрездені та Лейпцигу. Крім того, авіакомпанія значно скоротить діяльність у Гамбурзі, зменшивши кількість рейсів на 60% і скасувавши загалом 22 маршрути на майбутній літній сезон.
- Іспанія
Авіакомпанія оголосила про свої плани скоротити кількість рейсів в Іспанії цього літа приблизно на 800 000 місць. Пояснює це рішення тим, що називає "надмірними зборами", які накладають аеропорти.
В рамках операційних змін Ryanair припинить всі польоти в аеропорту Херес на півдні Іспанії та в аеропорту Вальядолід на півночі країни. Також авіакомпанія відкличе один літак зі своєї бази в Сантьяго.
У перспективі Ryanair має намір ще більше скоротити трафік у п'яти регіональних аеропортах до літа 2025 року. Скорочення включатиме 61% у Віго, 28% у Сантьяго, 20% у Сарагосі, 11% в Астурії та 5% у Сантандері.