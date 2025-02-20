Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі попередив, що авіакомпанія може скоротити кількість рейсів і до Франції, якщо уряд продовжить реалізацію планів щодо підвищення податків. В які ще країни Ryanair тепер літатиме рідше, пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

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Ryanair масово закриває маршрути в Європі на літо

Представники найбільшої європейської лоукост-авіакомпанії підкреслили, що зниження авіаційних податків і зборів за управління повітряним рухом, а також зняття обмежень на рух можуть призвести до підвищення ефективності повітряного транспорту. Вони також прогнозують, що такі заходи сприятимуть розвитку туризму і транспортного сполучення в різних регіонах.

У підтвердженні серйозності своїх намірів Ryanair останнім часом закрила цілу низку маршрутів у таких країнах:

Данія

Лоукост-авіакомпанія оголосила про плани закрити свою базу з двох літаків в аеропорту Біллунн. Авіакомпанія також припинить всі маршрути до Ольборга, а останні рейси планується припинити до кінця березня.

Ryanair оголосив, що його нещодавні рішення пов'язані з пропозицією уряду Данії запровадити авіаційний податок у розмірі до 50 данських крон з кожного пасажира, що відлітає, який набув чинності в січні 2025 року. Крім того, авіакомпанія посилається на те, що аеропорт Біллунд не зміг укласти конкурентну довгострокову угоду як на фактор, що вплинув на її рішення.

Італія

Авіакомпанія Ryanair оголосила про плани вивести один зі своїх літаків, що базується в Римі, з Міжнародного аеропорту Леонардо да Вінчі, назвавши основною причиною зростання витрат на утримання аеропорту.

Це було прийнято на тлі нещодавнього рішення італійського уряду про підвищення муніципальних податків у великих аеропортах, яке має набути чинності з 1 квітня 2025 року.

Ryanair знову закликає уряд терміново зняти надмірний ліміт польотів у Чампіно з 65 до 130 щоденних рейсів, а також скасувати своє недалекоглядне і регресивне рішення про збільшення пасажирських зборів у великих аеропортах Італії у 2025 році,

– заявив топменеджер компанії Едді Вілсон.



Ryanair скасовує рейси по Європі через підвищення аеропортових зборів / Unsplash

Німеччина

У заяві, зробленій у жовтні 2024 року, авіакомпанія Ryanair повідомила про плани подальшого скорочення пропозиції польотів до Німеччини на 12% влітку 2025 року. Лоукостер пояснив це рішення нездатністю німецького уряду знизити авіаційні податки, а також збори, пов'язані з безпекою та управлінням повітряним рухом.

В рамках цих скорочень Ryanair закриє свої бази в Дортмунді, Дрездені та Лейпцигу. Крім того, авіакомпанія значно скоротить діяльність у Гамбурзі, зменшивши кількість рейсів на 60% і скасувавши загалом 22 маршрути на майбутній літній сезон.

Іспанія

Авіакомпанія оголосила про свої плани скоротити кількість рейсів в Іспанії цього літа приблизно на 800 000 місць. Пояснює це рішення тим, що називає "надмірними зборами", які накладають аеропорти.

В рамках операційних змін Ryanair припинить всі польоти в аеропорту Херес на півдні Іспанії та в аеропорту Вальядолід на півночі країни. Також авіакомпанія відкличе один літак зі своєї бази в Сантьяго.

У перспективі Ryanair має намір ще більше скоротити трафік у п'яти регіональних аеропортах до літа 2025 року. Скорочення включатиме 61% у Віго, 28% у Сантьяго, 20% у Сарагосі, 11% в Астурії та 5% у Сантандері.