Раніше ця спірна концепція викликала бурхливі обговорення в інтернеті, оскільки деякі вважають такий пристрій усередині літака нереалістичним. Тепер, схоже, щонайменше один із виробників готовий вивчити це питання, передає 24 Канал з посиланням на CNN.

Читайте також Дорожче, ніж квитки туди-назад: Ryanair оштрафував пасажирку за пляшку води

У літаках можуть з'явитися дворівневі сидіння

Авіаційний стартап Chaise Longue, відомий своєю інноваційною дворівневою конструкцією сидінь, повідомив, що веде переговори з Airbus про потенційну співпрацю.

Унікальна концепція компанії передбачає салон літака з двома рівнями сидінь, що дозволяє пасажирам бронювати верхній або нижній ряд. Ця розробка може суттєво змінити досвід пасажирів у комерційних авіаперевезеннях.

Нижній рівень може виглядати не надто привабливим на фото, зате пасажири мають додатковий простір для ніг. Верхній рівень також розроблений так, щоб для ніг було більше місця, ніж у середньостатистичному економкласі,

– запевняє автор проєкту Алехандро Нуньєс Вісенте.



У літаках Airbus можуть з'явитися дворівневі сидіння, що дозволяє витягнути ноги / Фото Chaise Longue

За його словами, суть проєкту залишається незмінною: оптимізувати простір у салоні як для пасажирів, так і для авіакомпаній.

Автор проєкту наголошує, що він не пропонує повністю скасувати стандартні місця у літаку. Він уявляє собі салон літака, в якому дворівневі сидіння розташовані в центрі та оточені двома рядами традиційних сидінь.



Такий вигляд може мати місце для ніг на двоярусних сидіннях / Фото Chaise Longue

Реакція на пропозицію

Користувачі мережі висловили скептицизм щодо нової концепції, інтерпретуючи її як прораховану стратегію, спрямовану на максимізацію пасажиромісткості салону.

Крім того, CNN Travel провела тестування ранніх прототипів двох концепцій подорожей, виявивши, що нижній рівень може становити ризик клаустрофобії для деяких пасажирів.

Водночас у звіті йдеться про те, що запропонований додатковий простір для ніг може пом'якшити відчуття "потенційної лихоманки в салоні" для інших пасажирів.