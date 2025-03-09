Однако последние сообщения указывают на то, что реализация этой противоречивой инициативы будет отсрочена. Дату подвинули на полгода – на 3 ноября 2025-го, пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Ryanair откажется от бумажных билетов осенью 2025-го

Авиакомпания Ryanair объявила, что с 3 ноября 2025 года пассажиры больше не смогут распечатывать бумажные посадочные талоны на стойках регистрации в аэропортах.

Вместо этого путешественники должны будут использовать цифровой посадочный талон через приложение myRyanair как для регистрации, так и для посадки на рейс.

Как объясняют в авиакомпании Ryanair, сейчас почти 80% из 200 миллионов пассажиров уже используют цифровую регистрацию.



Когда Ryanair окончательно откажется от бумажных билетов / Unsplash

К слову, в 2008 году Ryanair вошел в историю авиационной отрасли, став первой авиакомпанией, которая ввела онлайн-регистрацию пассажиров до прибытия в аэропорт. Сейчас эта услуга стоит примерно 65 евро.

В дополнение к этому нововведению, Ryanair ожидает, что отказ от бумажных купонов приведет к значительному сокращению более чем 300 тонн бумажных отходов ежегодно.