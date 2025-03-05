Стюардесса Барбара Бачильер не рекомендует аплодировать, пока самолет полностью не остановился. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @Barbiebac.

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Почему не следует хлопать в ладоши во время посадки самолета

Прежде всего стюардесса отметила, что пилот все равно не услышит аплодисменты из-за того, что двери кабины блокируют шум.

Кроме этого, когда самолет только приземлился, аплодировать рано, ведь до остановки все еще могут возникнуть неожиданные проблемы. К примеру, могут лопнуть шины, отказать тормоза, или может случиться аварийная активация реверса. Такие инциденты могут привести к эвакуации, поэтому лучше дождаться, когда самолет полностью остановится.

Также бортпроводница отметила, что некоторым членам экипажа аплодисменты выглядят неуместными, поскольку каждое приземление является результатом командных усилий. Барбара отметила, что бортпроводник, диспетчеры воздушного движения и наземный персонал также делают безопасные путешествия возможными.

Как отмечает издание Express, другие профессионалы отрасли соглашаются, что аплодисменты можно считать плохим этикетом, а некоторые даже говорят, что это может восприниматься как неуважение к навыкам пилота.

Когда самолет приземляется, избегайте аплодисментов, поскольку это может показаться пилотам грубым, будто вы подрываете их мастерство,

– сказала Джемма Браун, руководитель коммерческого отдела Travel Republic.

Она отметила, что их можно отблагодарить вежливым способом в конце полета. Пилот и экипаж обычно ждут у выхода, давая возможность выразить им благодарность.