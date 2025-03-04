Отдыхающим, которые этим летом планируют полететь бюджетной авиакомпанией, рассказали о "коварном" трюке, который может сэкономить деньги на оплате ручной клади. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как пронести в самолет вещи, которые не поместились в ручную кладь

Многие бюджетные перевозчики обычно позволяют пассажирам брать в самолет небольшую сумку без дополнительной платы, но за дополнительный багаж нужно платить.

Нормы ручной клади Ryanair, например, позволяет бесплатно проносить в самолет "маленькую сумку" при условии, что она помещается под передним сиденьем и не превышает 40x20x25 сантиметров. А EasyJet разрешает небольшую ручную сумку под сиденьем, которая не должна превышать 45x36x20 сантиметров.

Любой дополнительный багаж в обеих компаниях стоит довольно дорого. Однако группа защиты прав потребителей Which? раскрыла секрет, как это можно обойти.

На самом деле обе компании позволяют пронести в самолет еще пакет с товарами, которые вы приобрели в дьюти-фри после прохождения службы безопасности. Это называется "беспошлинная сумка", и туда вы можете положить остальные свои вещи.

Вещи, которые будут в пакете с дьюти-фри, не засчитаются в норму вашего багажа. И это вполне законно. В частности вебсайты Ryanair и easyJet подтверждают, что беспошлинную сумку можно носить на борту самолета.

Which? подчеркивает, что если вы летите другой компанией, то важно проверить мелкий шрифт в правилах перевозки багажа.