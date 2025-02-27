Кадры вызвали волну возмущения по поводу обращения работника с багажом. Их на камеру зафиксировал один из путешественников под ником @robbwemm, пишет 24 Канал.

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Грузчик швыряет чемоданы в аэропорту Лондона

На видео видно, как грузчик агрессивно швыряет чемоданы при выгрузке из самолета бюджетной авиакомпании Wizz Air.

Бесплатный тест вашего чемодана на прочность в Гатвике,

– саркастически написал автор.

Как это было: смотрите видео

Этот случай снова разжег острые дискуссии о мотивах действий персонала аэропорта. Пассажиры высказывают законные жалобы, а работники обслуживающих организаций обосновывают это неадекватной оплатой труда грузчиков и сложным графиком работы.

Вот несколько комментариев, которые оставили люди под постом:

"Это самый быстрый способ сделать это, если вы хотите быстро получить сумки";

"Если вы не удовлетворены, ищите другую работу";

"Это не Wizz Air, это агент по обслуживанию";

"За это надо уволить";

"Внимательность и точность".

Что делать пассажирам?

В недавнем совете эксперты подчеркнули потенциальные риски, связанные с обработкой багажа во время авиаперелета. Случаи неправильного обращения с чемоданами при разгрузке не являются редкостью для разных авиакомпаний.

Как меру пресечения, путешественников призывают воздержаться от упаковки ценных и хрупких вещей, таких как деньги, важные документы, электроника и ювелирные изделия, в свой зарегистрированный багаж.

Эта осторожность объясняется вероятностью того, что чемоданы могут быть не только "бросаемыми", а в некоторых случаях и открыты для того, чтобы совершить кражу.