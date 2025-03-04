Відпочивальникам, які цього літа планують полетіти бюджетною авіакомпанією, розповіли про "підступний" трюк, який може заощадити гроші на оплаті ручної поклажі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Express.

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Як пронести в літак речі, які не помістилися в ручну поклажу

Багато бюджетних перевізників зазвичай дозволяють пасажирам брати в літак невелику сумку без додаткової плати, але за додатковий багаж потрібно платити.

Норми ручної поклажі Ryanair, наприклад, дозволяє безплатно проносити в літак "маленьку сумку" за умови, що вона поміщається під переднім сидінням і не перевищує 40x20x25 сантиметрів. А EasyJet дозволяє невелику ручну сумку під сидінням, ​​яка не повинна перевищувати 45x36x20 сантиметрів.

Будь-який додатковий багаж в обох компаніях коштує доволі дорого. Однак група захисту прав споживачів Which? розкрила секрет, як це можна обійти.

Насправді обидві компанії дозволяють пронести в літак ще пакет з товарами, які ви придбали в дьюті-фрі після проходження служби безпеки. Це називається "безмитна сумка", і туди ви можете покласти решту своїх речей.

Речі, які будуть в пакеті з дьюті-фрі, не зарахуються до норми вашого багажу. І це цілком законно. Зокрема вебсайти Ryanair і easyJet підтверджують, що безмитну сумку можна носити на борту літака.

Which? підкреслює, що якщо ви летите іншою компанією, то важливо перевірити дрібний шрифт в правилах перевезення багажу.