Пока бюджетный авиаперевозчик объявил о запуске 6 новых направлений. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на Avianews.com.
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Wizz Air запускает 6 новых направлений из Кишинева
Начиная с 26 октября 2025 года, лоукостер создаст свою третью базу Airbus A320 в аэропорту молдавской столицы. Это расширение будет способствовать запуску новых маршрутов полетов.
Так, лоукостер анонсировал 6 новых направлений из Кишинева:
- Бари (Италия);
- Афины (Греция);
- Биллунн (Дания);
- Маастрихт (Нидерланды);
- Милан (Италия);
- Карлсруэ/Баден-Баден (Германия).
Рейсы по этим маршрутам будут выполняться трижды в неделю, а билеты на них уже можно приобрести.
Дополнительно третий самолет в Кишиневе позволит Wizz Air увеличить частоту рейсов по уже имеющимся направлениям – в Париж и Берлин.
Как сообщал 24 Канал, ранее Wizz Air анонсировал запуск 7 новых маршрутов из Вроцлава.