Також лоукостер оголосив, що літатиме з Катовіце та Гданська до Біллунна у Данії. Деталі про нові напрямки розповідає 24 Канал з посиланням на Wizz Air.

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Wizz Air відкриє 7 нових рейсів з Вроцлава

У рамках значного кроку, спрямованого на посилення своєї присутності в Польщі, Wizz Air оголосила про додавання нового літака A321neo, що базується у Вроцлаві. Очікується, що це розширення збільшить частку ринку авіакомпанії в регіоні до 22%.

Новий літак дозволить Wizz Air відкрити нові напрямки та збільшити частоту польотів на наявних маршрутах. Зокрема, авіакомпанія збільшить кількість щотижневих рейсів з Вроцлава до Барселони з трьох до чотирьох, а з Вроцлава до Малаги з двох до трьох.

Так, нові рейси літатимуть з Вроцлава за такими напрямками:

Лондон-Гатвік (Велика Британія): з червня 2025 року чотири рази на тиждень; Гран-Канарія (Канарські острови, Іспанія): з грудня 2025 року двічі на тиждень; Мадрид (Іспанія): з грудня 2025 року тричі на тиждень; Бухарест-Беняса (Румунія): з грудня 2025 року тричі на тиждень; Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцарія): з грудня 2025 року чотири рази на тиждень; Ніцца (Франція): з грудня 2025 року тричі на тиждень; Катанія (Сицилія, Італія): з березня 2026 року двічі на тиждень.



Приклад бронювання квитків на рейс Вроцлав – Катанія на 31 березня 2026 року / Скриншот з сайту Wizz Air

Також угорська лоукост-авіакомпанія оголосила про додавання трьох нових напрямків до своєї польотної програми з данського міста Біллунд:

Вільнюс (Литва): з липня 2025 року двічі на тиждень;

(Литва): з липня 2025 року двічі на тиждень; Гданськ (Польща): з червня 2025 року тричі на тиждень;

(Польща): з червня 2025 року тричі на тиждень; Катовіце (Польща): з жовтня 2025 року тричі на тиждень.

До слова, а ірландський лоукостер Ryanair остаточно відмовиться від паперових квитків.